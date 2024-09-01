Песков: ответ России на нападение ВСУ в Курской области уже происходит

Россия уже дает ответ на нападение Украины в Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Чиновник отметил, что все выполняемые Россией сейчас действия — это и есть ответ на провокацию Киева в Курской области. В будущем ответ будет продолжен.

Украинские войска начали попытку вторжения в Курскую область России 6 августа. Однако за почти месяц каких-либо результатов они не добились.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти уточняют доктрину использования ядерного оружия. Дипломат допустил, что в случае начала новой мировой войны пострадает в первую очередь Европа.