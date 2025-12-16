Песков отшутился на вопрос о планах «коалиции желающих» по Украине
Песков: альянс европейских стран на «прямую линию» не обращался
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с отреагировал на вопрос журналистов о планах так называемой «коалиции желающих» по размещению войск на Украине, сообщает РИА Новости.
Находясь во вторник в колл-центре программы «Итоги года с Владимиром Путиным», Песков заявил: «Коалиция желающих» на прямую линию не обращалась».
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что альянс завершил подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращения огня.
