Песков отшутился на вопрос о планах «коалиции желающих» по Украине

сегодня в 23:09

Песков: альянс европейских стран на «прямую линию» не обращался

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с отреагировал на вопрос журналистов о планах так называемой «коалиции желающих» по размещению войск на Украине, сообщает РИА Новости .

Находясь во вторник в колл-центре программы «Итоги года с Владимиром Путиным», Песков заявил: «Коалиция желающих» на прямую линию не обращалась».

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что альянс завершил подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращения огня.

