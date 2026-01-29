Песков отказался комментировать «энергетическое перемирие» РФ и Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать «энергетическое перемирие», которое якобы было достигнуто между Россией и Украиной, сообщает ТАСС .

«Нет, я не могу пока это комментировать», — отметил пресс-секретарь главы государства на соответствующий вопрос журналистов.

Киевский режим настойчиво продвигает концепцию «энергетического перемирия», поскольку российские военнослужащие поражают объекты, поддерживающие ВПК Украины. В ответ Киев предлагает прекратить удары по российским энергетическим системам, но при этом продолжать атаки на гражданские и международные объекты.

Ранее Песков заявил, что трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине планируется продолжить 1 февраля в Абу-Даби. В столице ОАЭ уже прошли 2 заседания между представителями РФ, США и Украины по урегулированию конфликта.

