Песков отказался комментировать «энергетическое перемирие» РФ и Украины
Фото - © Александр Казаков/РИА Новости
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать «энергетическое перемирие», которое якобы было достигнуто между Россией и Украиной, сообщает ТАСС.
«Нет, я не могу пока это комментировать», — отметил пресс-секретарь главы государства на соответствующий вопрос журналистов.
Киевский режим настойчиво продвигает концепцию «энергетического перемирия», поскольку российские военнослужащие поражают объекты, поддерживающие ВПК Украины. В ответ Киев предлагает прекратить удары по российским энергетическим системам, но при этом продолжать атаки на гражданские и международные объекты.
Ранее Песков заявил, что трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине планируется продолжить 1 февраля в Абу-Даби. В столице ОАЭ уже прошли 2 заседания между представителями РФ, США и Украины по урегулированию конфликта.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.