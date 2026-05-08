Песков опроверг заявления об отзыве аккредитации зарубежных СМИ на парад Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложными заявления о том, что Кремль якобы отозвал аккредитацию зарубежных СМИ на парад Победы 9 Мая в Москве, сообщает РИА Новости .

Официальный представитель Кремля уточнил, что на параде в Москве в честь Дня Победы будут присутствовать как российские, так и международные СМИ. Число журналистов, которые будут освещать парад, ограничено, но ни у кого аккредитация не отзывалась.

«Spiegel дает неверную информацию, ложную информацию», — ответил он на вопрос о том, действительно ли Кремль отозвал аккредитацию для зарубежных СМИ.

Ранее немецкое издание Spiegel заявило, что Кремль якобы отозвал уже выданные иностранным журналистам аккредитации для посещения парада Победы на Красной площади.

Ранее стало известно, какие зарубежные делегации приедут в Москву 9 мая на День Победы.

