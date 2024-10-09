Песков опроверг сведения о 7 телефонных разговорах Путина с Трампом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация о семи разговорах по телефону, которые экс-президент США Дональд Трамп после ухода с поста якобы провел с российским лидером Владимиром Путиным, не соответствует действительности. Об этом сообщает РБК .

Ранее CNN со ссылкой на книгу журналиста Боба Вудворда «Война» написал, что было именно столько переговоров по телефону между политиками. Возможное содержание данных бесед не публиковали.

«Нет, это не так», — отметил Песков, комментируя данную информацию.

Также он заявил The New York Times, что написанное в книге является типичной дезинформацией в контексте предвыборной политической кампании в Штатах.

Также Вудворд в своей книге писал, что американский президент Джо Байден оскорблял мировых лидеров, среди которых были и Владимир Путин, и Дональд Трамп, и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.