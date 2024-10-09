Песков опроверг сведения о 7 телефонных разговорах Путина с Трампом
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация о семи разговорах по телефону, которые экс-президент США Дональд Трамп после ухода с поста якобы провел с российским лидером Владимиром Путиным, не соответствует действительности. Об этом сообщает РБК.
Ранее CNN со ссылкой на книгу журналиста Боба Вудворда «Война» написал, что было именно столько переговоров по телефону между политиками. Возможное содержание данных бесед не публиковали.
«Нет, это не так», — отметил Песков, комментируя данную информацию.
Также он заявил The New York Times, что написанное в книге является типичной дезинформацией в контексте предвыборной политической кампании в Штатах.
Также Вудворд в своей книге писал, что американский президент Джо Байден оскорблял мировых лидеров, среди которых были и Владимир Путин, и Дональд Трамп, и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.