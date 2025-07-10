На юго-западе Москвы водитель Nissan насмерть сбил человека
В Москве 10 июля на Ленинском проспекте, 77, произошла смертельная авария. Там водитель автомобиля марки Nissan насмерть сбил человека, который пересекал проезжую часть по регулируемой «зебре», об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.
Предварительно известно, что пешеход переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу в момент, когда его сбил водитель Nissan. При этом в ГАИ не уточнили, какой в этот момент сигнал показывал светофор.
Мужчина-пешеход получил серьезные травмы и в итоге скончался. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.
Все обстоятельства случившегося выясняются. Кто управлял автомобилем Nissan и в каком состоянии он находился, не уточняется.
Ранее аналогичный случай произошел в Москве на пешеходном переходе 8 июля. Тогда водитель мотоцикла врезался в женщину, которая получила смертельные травмы. Сам байкер попал в больницу.