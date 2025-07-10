На юго-западе Москвы водитель Nissan насмерть сбил человека

В Москве 10 июля на Ленинском проспекте, 77, произошла смертельная авария. Там водитель автомобиля марки Nissan насмерть сбил человека, который пересекал проезжую часть по регулируемой «зебре», об этом сообщила столичная Госавтоинспекция .

Предварительно известно, что пешеход переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу в момент, когда его сбил водитель Nissan. При этом в ГАИ не уточнили, какой в этот момент сигнал показывал светофор.

Мужчина-пешеход получил серьезные травмы и в итоге скончался. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

Все обстоятельства случившегося выясняются. Кто управлял автомобилем Nissan и в каком состоянии он находился, не уточняется.

Ранее аналогичный случай произошел в Москве на пешеходном переходе 8 июля. Тогда водитель мотоцикла врезался в женщину, которая получила смертельные травмы. Сам байкер попал в больницу.