Международные резервы России выросли за неделю на 2,9 млрд долларов

Российские международные резервы за неделю прибавили к своему объему 0,4% от общей суммы накоплений, достигнув 690,6 млрд долларов. Об этом говорится на официальном сайте Центробанка .

По данным на вечер 4 июля 2025 года, международные резервы выросли до 690,6 миллиардов долларов. За прошедшую неделю они увеличились на 2,9 миллиарда долларов, что составляет примерно 0,4% от общей суммы.

Главной причиной этого роста стала положительная переоценка активов. Стоимость имеющихся в резервах ценностей золота, валюты и других финансовых инструментов повысилась на мировых рынках, что и привело к увеличению общей суммы резервов страны.

Ранее к 27 июня 2025 года денежные запасы России выросли до 687,7 млрд долларов. За неделю к накоплениям страны прибавилось полмиллиарда долларов, это примерно 0,1%.