Росавиация сняла ограничения с работы аэропортов в Московском регионе
Вечером 10 июля сразу три аэропорта в Московском регионе вернулись к привычному ритму работы и начали снова принимать и выпускать самолеты. Об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
Речь идет об аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковском. Все три воздушные гавани снова могут принимать прибывающие самолеты и отправлять запланированные рейсы.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении Кореняко.
Ранее сообщалось, что Росавиация вводила ограничения в трех аэропортах с 19:21 по московскому времени на фоне сообщений о ликвидации украинских дронов в небе над Москвой.