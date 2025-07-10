Суд запретил в России сайты с продажей ответов на ЕГЭ и ОГЭ

Суд поддержал иск от Люблинской межрайонной прокуратуры Москвы о запрете в стране сайтов, на которых продавались правильные ответы на ЕГЭ и ОГЭ. С этого момента в стране запрещено распространять информацию с ответами на школьные экзамены 2025 года, об этом сообщила прокуратура Москвы .

Основанием для обращения в суд стал мониторинг интернета сотрудниками прокуратуры, которые нашли сайты, где можно было купить готовые решения экзаменов и Всероссийских проверочных работ в 2025 году.

Стоит отметить, что информация с некоторых сайтов также была признана незаконной в России. Суд согласился со всеми доводами прокурора и запретил распространять эти материалы на российской территории.

Ранее российским школьникам рассказали, куда можно поступить, если по каким-то причинам не получилось набрать достаточного количества баллов на ЕГЭ.