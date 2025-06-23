Куда поступить с низкими баллами ЕГЭ: советы эксперта

Плохие результаты на ЕГЭ могут серьезно расстроить выпускника, вызвав беспокойство о дальнейшей учебе. Однако низкие баллы — не повод отчаиваться: сегодня есть множество вариантов продолжить образование. О возможных путях рассказал Александр Хвостов, директор по связям с образовательным сообществом форума «Навигатор поступления», сообщает «Газета.Ru» .

Один из вариантов — пересдача экзамена. Выпускники могут повторно сдать как обязательные предметы, так и дисциплины по выбору, чтобы повысить свои результаты. Это полезно не только тем, кто не справился с ЕГЭ, но и абитуриентам, желающим улучшить уже имеющиеся баллы.

«Если пересдача не помогает улучшить результат, можно подобрать альтернативные вузы. Возможно, баллы, которые выпускник получил, недостаточны для поступления в вуз мечты, но будут оптимальны в другом университете. Поэтому полезно обратиться к образовательным порталам, посетить выставки и исследовать информацию в интернете», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что так можно скорректировать ожидания и открыть для себя новые перспективы. Например, обратить внимание на региональные вузы и их филиалы — там проходные баллы часто ниже, а качество образования не уступает столичному.

Еще один способ — поступление на платное отделение. Если баллов хватает для коммерческого набора, можно сначала поступить на контракт, а потом попробовать перевестись на бюджет. Также стоит рассмотреть альтернативные формы обучения, такие как очно-заочная или вечерняя, по той же специальности.

«Стоит рассмотреть целевое обучение, благодаря которому можно не только покрыть все расходы на обучение, но и получить гарантированное место работы. Не стоит забывать о том, что существует образовательный кредит с господдержкой, а также о скидках на обучение, которые могут предоставляться вузом за особые успехи в обучении», — порекомендовал Хвостов.

Альтернативой высшему образованию может стать колледж. В последние годы среднее профессиональное образование становится все более востребованным. Многие ссузы не требуют ЕГЭ при поступлении после 11 класса, что делает их отличным выбором для выпускников с невысокими результатами. К тому же подать документы в колледж можно до середины августа, тогда как прием в вузы завершается в июле.

Специалист подчеркнул: важно понимать, что низкие баллы на ЕГЭ — это не тупик, а лишь повод пересмотреть свои образовательные возможности.