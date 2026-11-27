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В Подмосковье произвели почти 390 тонн меда

Хозяйства Подмосковья с начала 2026 года произвели 387,6 тонны меда. Итоги работы отрасли представили на конференции пчеловодов 27 ноября, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин принял участие в научно-практической конференции «Современное пчеловодство: наука и практика». Она проходит 27 ноября в Российском государственном аграрном университете — МСХА имени К. А. Тимирязева.

Программа включает деловую часть, Всероссийский конкурс «Золотой мед России — 2026» и выставку товаров, оборудования и продукции пчеловодства. Отдельная экспозиция посвящена призовым образцам меда. Представители власти, науки, отраслевых объединений, производители и пчеловоды обсудили технологии содержания пчел, качество меда, ветеринарное сопровождение и перспективы хозяйств.

«В Московской области пчеловодством занимаются порядка 400 хозяйств. У региона есть сложившаяся база производителей меда, и важно создавать условия для ее дальнейшего развития», — отметил Виталий Мосин.

Министр подчеркнул важность объединения опыта пчеловодов, научных разработок и современных технологий, а также взаимодействия с растениеводческими хозяйствами.

Из 387,6 тонны меда личные подсобные хозяйства произвели 318,2 тонны — более 82%. На фермерские хозяйства пришлось 64,3 тонны, на сельхозорганизации — 5,1 тонны. На начало года в регионе было более 12,2 тыс. пчелосемей. Средний объем производства товарного меда составляет 29,3 кг на семью.

Муниципалитеты оповещают владельцев пасек о предстоящих сельхозработах, чтобы те могли подготовиться и обеспечить безопасность пчел.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.