Зеленский: переговоров между Украиной и Россией не будет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время российско-украинских переговоров не ожидается в связи с тем, что стороны еще не реализовали в полном объеме достигнутые договоренности во время прошлых контактов, пишет РБК .

По словам Зеленского, речь идет о завершении обмена военнопленными и ранеными, о которых договорились Москва и Киев в Стамбуле. Пока эти договоренности не будут реализованы, третьего раунда переговоров между странами не стоит ждать.

При этом украинский лидер заявил, что нужно готовить площадку для переговоров между Украиной и Россией на уровне лидеров. Он допустил, что на этой встрече также должен присутствовать американский президент Дональд Трамп. Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане, Австрии, Швейцарии или в Турции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Большой вопрос» заявила, что Зеленский стремится к встрече с Путиным исключительно с целью подтверждения собственной легитимности. Официально срок полномочий Зеленского истек еще в мае 2024 года. Однако выборы нового президента не стали проводить из-за действующего режима военного положения.