Песков опроверг, что по Украине осталось решить только территориальный вопрос
Фото - © Сергей Гунеев/РИА Новости
Территориальный вопрос в украинском урегулировании является одним из основных, но не единственным. Сторонам предстоит разобраться и с другими нюансами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Журналисты поинтересовались у официального представителя Кремля, действительно ли в украинском урегулировании осталось решить лишь территориальный вопрос.
«Нет, не правда», — ответил Песков.
Он добавил, что вопрос территорий — один из основных, но есть множество других нюансов.
Ранее Песков рассказал, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным не выставлял условия насчет прекращения огня на Украине.
