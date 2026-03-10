Песков опроверг, что по Украине осталось решить только территориальный вопрос

сегодня в 18:13

Песков: вопрос территорий не единственный в украинском урегулировании

Территориальный вопрос в украинском урегулировании является одним из основных, но не единственным. Сторонам предстоит разобраться и с другими нюансами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Журналисты поинтересовались у официального представителя Кремля, действительно ли в украинском урегулировании осталось решить лишь территориальный вопрос.

«Нет, не правда», — ответил Песков.

Он добавил, что вопрос территорий — один из основных, но есть множество других нюансов.

Ранее Песков рассказал, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным не выставлял условия насчет прекращения огня на Украине.

