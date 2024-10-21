Песков объяснил, почему Путин встретился с президентом ОАЭ у себя дома

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин принимал лидера Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна в своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве, сообщает kp.ru .

По его словам, у Владимира Путина и Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна очень конструктивные, тесные, доверительные и дружеские отношения, которые давно длятся.

«Эти отношения позволяют именно в такой неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьезные вопросы», — отметил Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Он добавил, что такой формат позволяет лидерам двух государств сказать несколько слов на камеры, а потом общаться свободно. Такие разговоры бывают за ужином или обедом, а иногда за завтраком.

20 октября Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян встретились в неформальной обстановке в Ново-Огареве. Официальная программа визита президента ОАЭ по плану пройдет 21 октября.