Песков объяснил, почему Путин не провел с Федорищевым отдельную встречу

Песков: Путин встречался с Федорищевым в ходе прошлого визита в Самару

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал пояснения относительно рабочего графика Владимира Путина во время визита в Самарскую область, отметив, что отдельная встреча с главой региона Вячеславом Федорищевым в данный момент не требовалась.

Как сообщил Песков изданию «Ведомости», для такой беседы сейчас нет повода, поскольку «отдельная встреча была совсем недавно в ходе прошлого посещения Самары».

Основной фокус нынешней поездки главы государства был сосредоточен на вопросах развития спортивной инфраструктуры в масштабах всей страны. Владимир Путин принял участие в крупном форуме «Россия — спортивная держава», где осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита», пообщался с российскими спортсменами, а также дал старт работе пяти новых спортивных объектов в разных регионах России, которые были открыты посредством видеосвязи, пояснил представитель Кремля.

Ранее сообщалось о сложении полномочий главы района, которого со скандалом уволил Федорищев.