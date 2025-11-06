Глава Кинельского района уволен после публичной критики губернатора

Отставка чиновника, возглавлявшего район 5 лет, стала следствием скандального инцидента 14 октября, когда губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время рабочего визита обнаружил запущенное состояние социальных объектов.

На кадрах с места событий было зафиксировано, как глава региона, осмотрев поврежденный мемориальный камень и аварийные здания школы и Дома культуры, публично объявил Жидкову об отставке с использованием ненормативной лексики. 60-летний чиновник был госпитализирован с острым стрессовым состоянием, но выполнил обещание, написав заявление об отставке сразу после выписки из медицинского учреждения.

Решение о прекращении полномочий было принято собранием представителей района единогласно и вступило в силу 5 ноября.