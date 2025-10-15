Губернатор Самарской области Федорищев извинился за увольнение чиновника с матом

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в разговоре с РБК заявил, что чрезмерно эмоционально высказался во время увольнения главы Кинельского района Юрия Жидкова. 14 октября в Сети появилось видео, на котором глава региона хлопнул два раза подчиненного по плечу и сказал: «Уволен, н****».

Федорищев извинился перед жителями Самарской области и другими россиянами, которые видели запись. Она была необработанной. Видео из команды губернатора никто не выкладывал.

«Это был просто слив из чатов, в котором 47 журналистов обсуждают те или иные вопросы поездок главы субъекта с командой», — допустил Федорищев.

Тем не менее, губернатор Самарской области заявил, что принял решение после посещения Кинельского района. Он эмоционально высказался и извиняется за форму подачи. Однако суть остается сутью.

14 октября Федорищев, стоя рядом с Жидковым, посмотрел на камень. К нему была прикреплена табличка, посвященная событиям времен Великой Отечественной войны. Федорищев спросил: «То есть это просто камень?». Жидков ответил положительно. Затем губернатор два раза хлопнул подчиненного по плечу и сказал: «Уволен, н****».

По предварительной информации, причиной увольнения могли стать плохие результаты работы по реконструкции ключевых муниципальных объектов. Среди них школы и Дома культуры. Жидков работал на должности с 2020 года.

