Песков о словах Трампа: потери СССР во Второй мировой войне были меньше

Во время Второй мировой войны Советский Союз действительно понес колоссальные человеческие потери, которые оказались самыми масштабными среди всех стран-участниц конфликта, но эти потери значительно меньше, чем заявил президент США Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС .

Озвученная экс-президентом США Дональдом Трампом цифра в 60 миллионов погибших существенно расходится с историческими фактами. Специалисты как в России, так и за рубежом располагают совершенно иными данными о количестве жертв, заявил Песков.

«Мы расцениваем это как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всем континенте. Историки-профессионалы, специалисты по Второй мировой войне, знают точные цифры», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Выражая симпатию к российскому народу и подчеркивая свои теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным, Трамп сделал громкое заявление о значительном вкладе России в победу над фашизмом. При этом он существенно преувеличил число погибших, что вызвало недоумение у профессиональных историков и исследователей военного периода.

Хотя роль СССР в разгроме нацистской Германии действительно была решающей, реальные цифры потерь значительно отличаются от названных американским политиком. Согласно официальной статистике Минобороны России, в ходе Великой Отечественной войны Советский Союз потерял 26,6 миллионов человек. Военные потери составили примерно 8,7 миллионов солдат и офицеров, причем миллион из них погиб, освобождая европейские страны. Мирное население понесло еще более страшные потери — около 18 миллионов гражданских лиц не дожили до Победы.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на слова Трампа о том, что Советский Союз помог США выиграть Вторую мировую войну. Она назвала это заявление кощунством.