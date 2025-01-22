Мизулина назвала кощунством слова Трампа о помощи России во Второй мировой войне

Слова президента США Дональда Трампа о помощи России во Второй мировой войне — это кощунство и издевательство, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Заявлять, что Россия якобы помогала американцам выиграть Вторую мировую войну, на мой взгляд, — это просто кощунство и издевательство над памятью наших дедов и прадедов», — цитирует слова политика агентство РИА Новости.

Мизулина добавила, что советские солдаты не помогали кому-то, а защищали свою Родину.

Ранее Трамп заявил, что Россия «помогла США» в победе во Второй мировой войне ценой жизней 60 млн человек, в контексте предложения «заключить сделку» с Украиной.