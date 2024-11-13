сегодня в 15:35

Песков о митинге Навальной* и Яшина**: релоканты чудовищно оторваны от России

Мнение релокантов, оторванных от России и устраивающих демонстрации за рубежом, не вызывает интереса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Такими словами представитель Кремля прокомментировал планы Юлии Навальной*, Ильи Яшина** и Владимира Кара-Мурзы** провести 17 ноября в Берлине демонстрацию. На ней они хотят потребовать «вывести российские войска из Украины».

Песков назвал перечисленных лиц релокантами, которые «чудовищно и окончательно оторваны» от России. По его словам, к России они не имеют никакого отношения, а она не имеет отношения к ним.

Песков добавил, что их планы по организации демонстраций никакого интереса в Кремле не вызывают.

Ранее Навальная* заявила, что планирует стать президентом России. Она рассказала, что хочет приблизить изменения в стране.

*Признана иноагентом в РФ, внесена в список террористов и экстремистов.

**Признаны в РФ иноагентами.