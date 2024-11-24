Песков о «грязной бомбе» у Украины: это уже не игра с огнем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал удар баллистической ракетой «Орешник» по военному заводу в Днепре и «грязной бомбе», которая якобы есть у Украины. Он сказал, что это уже не игра с огнем, сообщает « Царьград ».

Песков во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным отметил, что удар ВС РФ по украинскому заводу с помощью баллистической ракеты «Орешник» — «предупредительный звонок» Западу. Атака была не только эффективной, но и совершенной вовремя.

Нанесение ударов по территории РФ с помощью иностранного вооружения — беспрецедентный случай. Поэтому иностранным государствам не нужно удивляться тому, что Украину атаковали баллистической ракетой. Запад много раз предупреждали о том, что последствия настанут.

США и страны Запада могут пойти на любой шаг, чтобы попытаться подавить РФ или нанести ей стратегическое поражение. Атака баллистической ракетой Днепра показывает, что о таком даже не стоит думать.

Песков высказался и о том, что Украина может получить «грязную бомбу». По его мнению, это «не просто игра с огнем», а кое-что более серьезное. На Западе понимают, насколько непростой будет подобная ситуация.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что Украина хочет создать «грязную бомбу». У киевского режима действительно есть для этого возможности.