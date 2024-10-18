Медведев: нацистский режим пытается создать «грязную бомбу»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Киев пытается создать «грязную бомбу». Для этого у нацистского режима есть все возможности.

«С учетом, на первый взгляд, бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать „грязную бомбу“», — написал Медведев в Telegram-канале.

По его словам, для этого у Киева есть сырье, специалисты и необходимые технологии. При этом для создания снаряда небольшой мощности подойдет любая советская лаборатория.

Также он отметил, что Дональд Трамп стал первым кандидатом в президенты США, который признал, что киевский режим несет ответственность за российско-украинский конфликт. Однако это признание ничего не изменит, даже в том случае, если Трамп снова станет главой Штатов.

Медведев прокомментировал и «план победы» украинского президента Владимира Зеленского. Он намекнул, что Запад мог приказать Киеву быть аккуратнее в своих заявлениях.

Ранее зампред СБ РФ предположил, что российский лидер Владимир Путин может предложить Трампу согласиться на капитуляцию Украины.