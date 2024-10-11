Медведев допустил, что Путин предложит Трампу согласиться на капитуляцию Украины

На фоне заявлений кандидата в президенты США Дональда Трампа, который считает, что сможет остановить украинский конфликт за несколько дней, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, какой может быть реакция президента РФ Владимира Путина, пишет ТАСС .

В своем англоязычном аккаунте в соцсети Х (в прошлом Twitter — ред.) Медведев привел цитату спикера палаты представителей Конгресса США, республиканца Майкла Джонсона, который считает, что Трамп может позвонить Путину и сказать «уже хватит», подразумевая украинский конфликт.

После этого Медведев пофантазировал на тему того, какой может быть реакция Путина на подобное заявление американского политика.

«А что если Путин скажет: „Не сейчас. Украина должна капитулировать и не присоединяться к НАТО“», — задался вопросом Медведев.

Ранее Дональд Трамп неоднократно во время предвыборной кампании заявлял, что сможет в кратчайшие сроки завершить российско-украинский конфликт. Он обещал избирателям, что сможет поставить точку в сложном вопросе еще до инаугурации, если победит на предстоящих выборах.