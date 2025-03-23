Песков: новый разговор Путина и Трампа возможен при необходимости
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились поддерживать контакты при необходимости.
«Президенты подтвердили свое намерение далее продолжать при необходимости контакты», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Он подчеркнул, что новый разговор двух лидеров может состояться, если Украина не выполнит договоренности.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что благодаря налаженным контактам команды России и Соединенных Штатов могут оперативно обмениваться информацией по наиболее актуальным вопросам.
Ранее Дональд Трамп оценил свое общение с Владимиром Путиным как рациональное. По словам президента США, он «очень хорошо» знает Путина.