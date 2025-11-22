Песков не исключил визит Путина в новые регионы в 2025 году

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что президент РФ Владимир Путин, возможно, посетит новые регионы страны до конца этого года, сообщает НТВ .

«Пока нет точно в графике, но исключать этого нельзя», — отметил Песков.

20 ноября президент посетил один из пунктов группировки ВС РФ «Запад», где заслушал доклад о положении дел в зоне соприкосновения с ВСУ. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил ему об успешном освобождении Купянска от противника.

Новыми регионами страны ранее стали Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. Они вошли в состав России по итогам проведенных осенью 2022 года референдумов.

