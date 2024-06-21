Песков назвал Aurus, который Путин привез Ким Чен Ыну, недорогим подарком

сегодня в 16:29

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал второй Aurus, который глава государства Владимир Путин привез лидеру КНДР Ким Чен Ыну, недорогим подарком, сообщает ТАСС.

«Для межгосударственных отношений, тем более для страны, которая является непосредственно нашим соседом, это недорогой подарок», — отметил он.

По словам Пескова, такая машина является хорошим и прикладным подарком. Помимо этого, она отличается от ранее подаренной.

«Это разные машины. Одна машина длинная, на удлиненной базе. Это машина на короткой базе», — рассказал пресс-секретарь.

Ранее Дмитрий Песков отметил, что реакция Запада на государственные визиты главы государства Владимира Путина в КНДР и во Вьетнам оказалась предсказуемой.