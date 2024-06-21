Песков: реакция Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам была предсказуемой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что реакция Запада на государственные визиты главы государства Владимира Путина в КНДР и во Вьетнам оказалась предсказуемой, сообщает РИА Новости .

По его словам, любая внешнеполитическая активность РФ воспринимается в штыки.

«С одной стороны она (реакция Запада — ред.) достаточно предсказуемая. Потому что любая внешнеполитическая активность России, причем даже которая концентрируется в регионах, непосредственно прилегающих к наших стране, она воспринимается в штыки», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что внешнеполитическую активность РФ Запад воспринимает через призму основного направления своих устремлений по подавлению страны и любого вида ее деятельности.

19 июня Путин провел переговоры с президентом Вьетнама То Ламом, по итогам которых стороны подписали пакет документов. Среди них — меморандум, по которому российские и вьетнамские лаборатории будут сотрудничать в борьбе с инфекциями.