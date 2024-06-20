Путин в Ханое договорился о сотрудничестве с Вьетнамом в борьбе с инфекциями

В ходе визита российского президента Владимира Путина в Ханой были подписаны свыше 10 документов о сотрудничестве между РФ и Вьетнамом, сообщает «МИР 24» .

19 июня Путин провел переговоры с президентом Вьетнама То Ламом, по итогам которых стороны подписали пакет документов. Среди них — меморандум, по которому российские и вьетнамские лаборатории будут сотрудничать в борьбе с инфекциями.

Также лидеры утвердили график, по которому Росатом построит в азиатской стране центр ядерной науки и технологий. Другие документы касаются партнерства Москвы и Ханоя в области энергетики.

Кроме того, Путин и То Лам заключили Соглашение о сотрудничестве в области высшего образования, а также двусторонние соглашения. Последние подписаны между Ханойским государственным университетом и РАНХиГС, ВШЭ и ДВФУ.