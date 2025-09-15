сегодня в 13:28

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что НАТО не находится в войне с РФ. Официальный представитель Кремля заявил, что все наоборот, сообщает ТАСС .

«НАТО воюет с Россией. Это очевидно, и это не нуждается в каких-то дополнительных доказательствах», — заявил Песков.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, этому есть очевидное доказательство. Оно заключается в прямой и косвенной поддержке ВСУ.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что, если Североатлантический альянс даст разрешение сбивать российские беспилотники, то это будет означать войну. Он подчеркнул, что вещи следует называть своими именами.

