Медведев: разрешение НАТО сбивать дроны РФ над Украиной будет означать войну

Если Североатлантический альянс даст разрешение сбивать российские беспилотники, то это будет означать войну, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в Киев приехал министр обороны Эстонии Ханно Певкур и угрожает России.

«Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании „бесполетной зоны над Украиной“ и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что вещи следует называть своими именами.

