Медведев подчеркнул ключевую роль власти для стабильности России

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, выступая на видеоконференции с региональными отделениями «Единой России», акцентировал фундаментальную роль власти в обеспечении стабильности страны, сообщает ТАСС .

«Страна не может существовать без власти, и если вдруг власть начинает рассыпаться — „быть беде“», — заявил политик.

Он особо отметил, что выборы в России проходили в исключительно сложных условиях, приближенных к боевым, и поблагодарил граждан за участие в избирательном процессе, которое способствует укреплению государственности.

«Власть начинается с муниципального уровня, с регионального — глав субъектов Федерации», — пояснил он, предупредив о катастрофических последствиях возможного ослабления властной вертикали. В качестве негативного примера он привел 1990-е годы, когда авторитет власти был крайне низким, что привело к глубокому системному кризису.

Председатель правящей партии связал текущие политические успехи с доверием граждан к курсу президента РФ Владимира Путина и работе «Единой России». Он призвал партийцев настроиться на выполнение предвыборных обязательств и активную подготовку к следующим выборам в 2026 году, подчеркнув необходимость сохранения достигнутых результатов для будущего развития страны.