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Песков: на последней неделе Запад делал все более безрассудные шаги

На последней неделе Запад делал все более безрассудные шаги. Об этом заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин 19 ноября подписал указ об обновлении ядерной доктрины. До этого в течение нескольких дней в западных СМИ появлялась информация о разрешении президента США Джо Байдена Украине применять дальнобойное оружие по территории РФ.

Песков отметил, что подписание обновленной ядерной доктрины на фоне заявлений о разрешении наносить удары вглубь России — не случайность. Президент РФ дал поручение адаптировать доктрину к условиям нынешнего противостояния.

«Путину приходится отвечать на беспрецедентную эскалацию, которую провоцирует уходящая администрация в США», — отметил пресс-секретарь.

Это приходится делать регулярно, поскольку Соединенные Штаты постоянно делают безрассудные шаги и идут вперед, провоцируя напряженность вокруг украинского конфликта, добавил Песков.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп якобы встречался с Путиным. Бизнесмен просил не нагнетать обстановку в украинском конфликте.