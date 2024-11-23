Конгрессмен: Трамп встречался с Путиным после выборов в США

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В США рассказал о якобы личной встрече Путина и Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп якобы встречался с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения украинского конфликта, пишет РИА Новости со ссылкой на конгрессмена от Республиканской партии Майкла Маккола.

«Я знаю, что избранный президент (Трамп. — Прим. ред.) встречался с Путиным и сказал: „Пожалуйста, не нагнетайте обстановку“. Он не последовал совету избранного президента», — заявил Маккол в интервью изданию Atlantic Council.

Ранее сообщалось, что Трамп якобы общался с Путиным по телефону. В Кремле назвали эту информацию «чистой выдумкой».

15 ноября Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем по инициативе немецкой стороны.