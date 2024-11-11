сегодня в 12:05

Песков опроверг публикации о разговоре Путина и Трампа

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не говорил с избранным главой США Дональдом Трампом. Таким образом прессе-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на публикацию The Washington Post (WP) о якобы прошедшем разговоре политиков, сообщает РБК .

По словам представителя Кремля, конкретных планов по телефонному разговору руководителей России и Соединенных Штатов пока нет. Песков назвал соответствующую публикацию WP ложной информацией.

Пресс-секретарь президента добавил, что подготовка разговоров Путина с западными лидерами не ведется. По его словам, Москва не получала таких сигналов.

WP ранее писала, что Трамп якобы позвонил Путину и призвал российского президента не эскалировать ситуацию на Украине.