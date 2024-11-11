«Чистая выдумка»: Кремль — о «разговоре» Трампа и Путина
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В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не говорил с избранным главой США Дональдом Трампом. Таким образом прессе-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на публикацию The Washington Post (WP) о якобы прошедшем разговоре политиков, сообщает РБК.
По словам представителя Кремля, конкретных планов по телефонному разговору руководителей России и Соединенных Штатов пока нет. Песков назвал соответствующую публикацию WP ложной информацией.
Пресс-секретарь президента добавил, что подготовка разговоров Путина с западными лидерами не ведется. По его словам, Москва не получала таких сигналов.
WP ранее писала, что Трамп якобы позвонил Путину и призвал российского президента не эскалировать ситуацию на Украине.