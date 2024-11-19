Мировые рынки рухнули после обновления Путиным ядерной доктрины

сегодня в 15:11

Обновление президентом РФ Владимиром Путиным ядерной доктрины повлияло на мировые рынки, которые отреагировали на данную новость своим падением, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

19 ноября фьючерсы на S&P 500 упали на 0,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США рухнула на 7 базисных пунктов и стала составлять 4,34% годовых.

На европейском рынке зафиксировано наиболее сильное падение. Так, индекс Stoxx 600 рухнул на 1%, евро стал дешевле на 0,5%.

На фоне этого брокеры начали скупать драгметаллы, иены и швейцарские франки как более надежный актив.

Во вторник Путин утвердил основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания потенциального противника от агрессии против России и ее союзников. Она носит оборонительный характер.