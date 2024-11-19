Мировые рынки рухнули после обновления Путиным ядерной доктрины
Обновление президентом РФ Владимиром Путиным ядерной доктрины повлияло на мировые рынки, которые отреагировали на данную новость своим падением, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.
19 ноября фьючерсы на S&P 500 упали на 0,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США рухнула на 7 базисных пунктов и стала составлять 4,34% годовых.
На европейском рынке зафиксировано наиболее сильное падение. Так, индекс Stoxx 600 рухнул на 1%, евро стал дешевле на 0,5%.
На фоне этого брокеры начали скупать драгметаллы, иены и швейцарские франки как более надежный актив.
Во вторник Путин утвердил основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания потенциального противника от агрессии против России и ее союзников. Она носит оборонительный характер.