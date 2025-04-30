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Песков: Москва рассчитывает, что у усилий США по Украине будет результат

Россия рассчитывает на то, что все усилия США по поводу урегулирования украинского кризиса будут результативными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает URA.RU .

Официальный представитель Кремля выступил на марафоне «Знание. Первые». Он затронул тему урегулирования конфликта на Украине.

Песков рассказал об усилиях Вашингтона, который ищет пути решения данного кризиса. По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва рассчитывает, что все действия Белого дома принесут свои плоды.

Ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин начал СВО, сделав то, что должен был. Он добавил, что Россия не могла не отреагировать на возрождение нацизма на Украине.