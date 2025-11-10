сегодня в 13:05

Песков: Москва хочет окончания украинского конфликта как можно быстрее

Москва открыта к урегулированию украинского конфликта и хочет, чтобы он завершился как можно быстрее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

Он уточнил, что конфликт завершится, если Россия достигнет поставленных изначально задач.

По его словам, Москва предпочла бы решить кризис на Украине политико-дипломатическими средствами. РФ и сейчас придерживается такого намерения, однако в переговорах с Киевом возникла пауза.

«Ситуация зависла, зависла не по нашей вине», — сказал Песков.

Он уточнил, что собеседники не хотят вести разговоры, а продолжают «раззадоривать европейцев», которые считают, что Украина может одержать верх над Россией в этом конфликте.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, Киев готов заключить перемирие с Москвой, но только по текущей линии фронта. Украина не хочет идти на территориальные уступки.

