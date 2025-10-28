Зеленский заявил, что Киев готов к перемирию только по линии фронта

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов заключить перемирие с Москвой, но только по текущей линии фронта. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» .

По словам Зеленского, Украина «пойдет в дипломатию» при условии, что ВСУ не будут отходить со своих позиций на фронте. На территориальные уступки Киев не хочет идти.

«Мы не будем выходить из той или иной части нашего государства», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что президент РФ Владимир Путин якобы не хочет встречаться с ним.

Ранее американская газета The Washington Post написала, что Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом назвал условие Москвы для урегулирования украинского кризиса. Издание утверждает, что РФ требует вывести украинские войска с территории Донбасса в обмен на территориальные уступки.

Между тем Зеленский анонсировал более глубокие удары по России. Он заявил, что вместе с командованием ВСУ определил задачи для расширения географии применения вооружения.

