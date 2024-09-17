сегодня в 13:53

Песков: Кремль не получал обращений от жителей Суджи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал видеообращение с просьбой об открытии гуманитарного коридора в Курской области, авторство которого приписывают жителям Суджи, сообщает ТАСС .

Он отметил, что впервые слышит о данном ролике. По словам Пескова, в Кремль никаких обращений от суджан по поводу открытия гумкоридора для вывоза мирных жителей не поступало.

«Мы не видели, к сожалению, и ничего не получали на этот счет», — отметил Песков.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального характера. На данный момент операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Ранее боец «Ахмата» заявил, что украинские силы предпринимают попытки по стягиванию сил в район Суджи. ВС РФ препятствуют формированию «кулака» со стороны противника.