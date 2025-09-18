Песков: дата послания Путина Федеральному собранию еще не определена

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дата оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию еще не определена. О ней сообщат позже, сообщает ТАСС .

«Как только это произойдет, мы вас проинформируем. Экспертные наброски делаются, но предметная работа начинается после того, как становится известна окончательная дата оглашения», — заявил Песков.

Он добавил, что касается прямой линии с главой государства, то она состоится в декабре. Кремль уже приступил к подготовке ежегодного мероприятия.

Прошлое послание было оглашено в феврале 2024 года. В новейшей России оно было 29-м по счету. Для Путина как главы государства — 19-м. Каждый год президент обращается с посланием о ситуации в стране, ее внешней и внутренней политике.

