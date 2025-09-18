Песков рассказал, когда планируется прямая линия с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямая линия и пресс-конференция с главой государства Владимиром Путиным планируются на декабрь.

Песков официально подтвердил эту информацию журналисту Александру Юнашеву, который поспешил передать ее подписчикам своего Telegram-канала. При этом точную дату он не назвал.

«В этом году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией», — заявил Песков.

Также он отметил, что Кремль уже приступил к подготовке ежегодного мероприятия, во время которого россияне и не только смогут задать интересующие их вопросы главе государства.

В прошлом году прямая линия «Итоги года» состоялась 19 декабря. Более 4 часов Путин разговаривал с журналистами и гражданами. Всего мероприятие проводилось 18 раз, начиная с 2001 года.

