Песков: Блинкен сделал хамское заявление в отношении смерти Раиси

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что народу Ирана будет лучше от гибели президента Эбрахима Раиси. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что дипломат не должен был позволять себе таких слов, которые звучат неловко и по-хамски, сообщает ТАСС .

На слушаниях в комитете по иностранным делам сената Блинкен выступил весьма с опрометчивым, по мнению Пескова, обращением. Он высказался по поводу гибели Раиси, отметив, что после такой трагедии народ Ирана будет жить значительно лучше. При этом официальные соболезнования в связи с гибелью президента со стороны США все же были принесены.

Песков признался, что оригинальное выступление Блинкена не видел. Однако он не мог и представить, что дипломат такого высокого уровня, как госсекретарь США, высказался настолько неловко и грубо, буквально говоря, что его страна не скорбит по гибели президента Ирана.

«Трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как Соединенные Штаты Америки, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление, а говоря по сути, хамское заявление в отношении целого народа», — сказал Песков.

Ранее стали известны новые подробности крушения вертолета Раиси. Глава администрации президента Голам-хоссейн Эсмаили рассказал об облачной погоде, образовавшейся во время трагедии.