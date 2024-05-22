Раскрыты новые подробности крушения вертолета Раиси

Сопровождавший погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси глава его администрации Голам-хоссейн Эсмаили рассказал новые подробности случившегося, пишет РБК со ссылкой на IRNA.

Отмечается, что чиновник находился в другом вертолете, который сопровождал борт лидера. Погодные условия во время полета были благоприятными, однако недалеко от медного рудника Сунгун образовалось облачность спустя полчаса полета.

«Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками. Вертолеты увеличили высоту, и примерно через 30 секунд наш пилот понял, что вертолет президента пропал», — пояснил Эсмаили.

Второй вертолет попытался наладить связь с пассажирами пропавшего воздушного судна, однако никакого ответа не последовало. Позже с ними связался летевший с президентом Имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем. Однако он также позже скончался вместе с остальными членами экипажа.

Эсмаили добавил, что не может точно сказать, стала ли неблагоприятная погода фактором трагедии, так как он видел облако только в одном ущелье.