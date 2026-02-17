Первый день трехсторонних переговоров в Женеве был напряженным

Первый день трехсторонних переговоров в швейцарской Женеве, посвященных урегулированию ситуации на Украине, прошел в очень напряженной атмосфере, сообщает ТАСС .

«(Переговоры-ред.) были очень напряженными. Длились шесть часов. На данный момент завершились», — заявил источник в российской переговорной группе.

Ранее стало известно, что в Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров между делегациями России, США и Украины, направленных на разрешение конфликта. Главой российской делегации выступает помощник президента РФ Владимир Мединский.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ждать каких-либо новостей о переговорах в Женеве по урегулированию украинского конфликта во вторник, так как встреча продолжится 18 февраля.

