В Женеве завершился первый день переговоров между Россией, США и Украиной

В Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров между делегациями России, США и Украины, направленных на разрешение конфликта, сообщает РИА Новости .

Встреча продлилась 4,5 часа и прошла на русском и английском языках в закрытом для СМИ режиме. В ходе переговоров стороны планировали обсудить военные, политические и гуманитарные параметры урегулирования российско-украинского конфликта. Также представители Киева планировал обсудить энергетическое перемирие.

Главой российской делегации выступает помощник президента Владимир Мединский, американской — спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а украинской — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.

Кроме того, на месте саммита были замечены представители Британии во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом, которые пытались узнать о результатах трехсторонней встречи.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, каких-либо новостей о переговорах в Женеве по урегулированию украинского конфликта 17 февраля ждать не стоит, так как встреча продолжится 18 февраля.

*физлицо внесено в перечень террористов и экстремистов в РФ.

