Первые истребители F-16 из Нидерландов отправят на Украину

Самолеты прибудут на Украину в ближайшее время, указывает агентство со ссылкой на письмо министра обороны страны Кайсы Оллонгрен.

«Министр внешней торговли и сотрудничества выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16. Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину», — указано в опубликованном документе.

Ранее сообщалось, что у Киева мало пилотов для управления американскими истребителями.

Боевыми самолетами будут управлять западные пилоты.