Первые истребители F-16 из Нидерландов отправят на Украину
Нидерланды разрешили продать Киеву 24 истребителя F-16
Нидерланды разрешили продать Киеву первые 24 истребителя производства США F-16, пишет РИА Новости.
Самолеты прибудут на Украину в ближайшее время, указывает агентство со ссылкой на письмо министра обороны страны Кайсы Оллонгрен.
«Министр внешней торговли и сотрудничества выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16. Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину», — указано в опубликованном документе.
Ранее сообщалось, что у Киева мало пилотов для управления американскими истребителями.
Боевыми самолетами будут управлять западные пилоты.