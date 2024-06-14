Военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук Иван Коновалов отметил, что Киев не может найти достаточное количество пилотов для управления американскими истребителями F-16.

По его словам, западные страны хотят, чтобы участие в боевых действиях на Украине принимали их летчики. Коновалов считает, что самолеты с наемниками будут сбивать, и от них вскоре ничего не останется.

«Найти достаточное количество пилотов, которые готовы на командировку в один конец — не знаю, сколько они таких найдут», — высказался политолог в эфире радио Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что Киев обманывает наемников, не отдавая им деньги за работу. По его мнению, иностранцы также навряд ли захотят стать «пушечным мясом».