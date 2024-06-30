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Перехват F-16 российским истребителем над Балтийским морем попал на видео

На видео видно, как российский истребитель настиг F-16, после чего произошел перехват.

Ранее обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes заявил, что российское ПВО способно уничтожить истребители ВСУ почти в любой точке на территории Украины.

Он назвал российскую систему ПВО главной проблемой для Воздушных сил Украины.