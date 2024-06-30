Перехват F-16 российским истребителем над Балтийским морем попал на видео
0:15
В сети разместили видео перехвата датского самолета F-16 российским истребителем, сообщает Telegram-канал «Fighterbomber».
На видео видно, как российский истребитель настиг F-16, после чего произошел перехват.
Ранее обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes заявил, что российское ПВО способно уничтожить истребители ВСУ почти в любой точке на территории Украины.
Он назвал российскую систему ПВО главной проблемой для Воздушных сил Украины.