Поражение в любой точке: названа главная российская угроза для истребителей ВСУ

Forbes: российское ПВО может сбить истребители ВСУ почти по всей Украине

Обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes заявил, что российское ПВО способно уничтожить истребители ВСУ почти в любой точке на территории Украины, сообщает РИА Новости .

Он назвал российскую систему ПВО главной проблемой для Воздушных сил Украины. Из-за нее военные самолеты не могут летать на большой высоте практически в любой точке страны.

«Но особенно в пределах 100 миль или около того от линии фронта, в пределах досягаемости российских зенитно-ракетных батарей С-400», — уточнил Экс.

По его мнению, Украине не удастся эффективно использовать ракеты AIM-120 класса «воздух-воздух», которые предназначены для истребителей F-16. Из-за росийских средств ПВО самолеты не смогут подняться высоко, а запуск таких ракет с малой высоты сокращает дальность их действия.