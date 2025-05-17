Переговоры лидеров США и России могут состояться в ближайшее время
Рубио: Трамп намерен ускорить встречу с Путиным
Президент США Дональд Трамп стремится как можно скорее организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил американский государственный секретарь Марко Рубио, его слова приводит ТАСС.
Сейчас решается вопрос о месте и времени возможной встречи, уточнил чиновник.
Подробности пока не раскрываются, но, по данным источников, стороны активно прорабатывают варианты.
Ранее Трамп неоднократно заявлял о необходимости диалога с Москвой, называя его ключевым для стабильности в мире. В субботу глава Белого дома анонсировал телефонный разговор с российским лидером в понедельник.