Переговоры лидеров США и России могут состояться в ближайшее время

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Президент США Дональд Трамп стремится как можно скорее организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил американский государственный секретарь Марко Рубио, его слова приводит ТАСС .

Сейчас решается вопрос о месте и времени возможной встречи, уточнил чиновник.

Подробности пока не раскрываются, но, по данным источников, стороны активно прорабатывают варианты.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о необходимости диалога с Москвой, называя его ключевым для стабильности в мире. В субботу глава Белого дома анонсировал телефонный разговор с российским лидером в понедельник.